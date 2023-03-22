Украинский защитник перешел в клуб третьей по рангу лиге футбола США

33-летний украинский защитник Артем Барановский перешел в американский клуб "Мичиган Старс".

До недавнего времени украинец защищал цвета клуба "Каспий" из Казахстана. В сезоне-2022 он провел за команду 27 матчей, забил 2 гола, сделал один ассист.

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"Мичиган Старс" играет в NISA (Национальной независимой футбольной ассоциации). Это третья по рангу лиге профессионального футбола в США. Новый клуб Барановского первый матч в новом сезоне NISA проведет 1 апреля.

Артем Барановский – воспитанник донецкого футбола. В карьере он среди прочего играл в Украине за "Металлург" Донецк и "Сталь" Каменское, а за границей выступал в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.