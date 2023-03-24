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Зинченко: Я хотел, чтобы Мудрик перешел в Арсенал. Но это уже неважно

Наши за границей
(1 голосов)

Теперь Михаил - игрок Челси

Зинченко: Я хотел, чтобы Мудрик перешел в Арсенал. Но это уже неважно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко признался, что он надеялся на то, что его соотечественник Михаил Мудрик перейдет в стан "канониров", а не в "Челси".

"Я сказал Михаилу: все закончилось, уже неважно, что ты хотел перейти в "Арсенал". Или чего хотели другие люди. Теперь ты – игрок "Челси", у тебя долгосрочный контракт и только одна опция. Только вперед вместе с новой командой.

Жаль, что Михаил не перешел в "Арсенал", я этого хотел, но так складывается жизнь", — сказал Зинченко.

Напомним, что Мудрик в составе "Челси" провел 7 матчей, в которых сделал 1 ассист.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик
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Источник:
Daily Mail

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