Зинченко: Я хотел, чтобы Мудрик перешел в Арсенал. Но это уже неважно

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко признался, что он надеялся на то, что его соотечественник Михаил Мудрик перейдет в стан "канониров", а не в "Челси".

"Я сказал Михаилу: все закончилось, уже неважно, что ты хотел перейти в "Арсенал". Или чего хотели другие люди. Теперь ты – игрок "Челси", у тебя долгосрочный контракт и только одна опция. Только вперед вместе с новой командой. Жаль, что Михаил не перешел в "Арсенал", я этого хотел, но так складывается жизнь", — сказал Зинченко.

Напомним, что Мудрик в составе "Челси" провел 7 матчей, в которых сделал 1 ассист.