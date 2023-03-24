Зинченко: Я хотел, чтобы Мудрик перешел в Арсенал. Но это уже неважно
Теперь Михаил - игрок Челси
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Украинский защитник "
"Я сказал Михаилу: все закончилось, уже неважно, что ты хотел перейти в "Арсенал". Или чего хотели другие люди. Теперь ты – игрок "Челси", у тебя долгосрочный контракт и только одна опция. Только вперед вместе с новой командой.
Жаль, что Михаил не перешел в "Арсенал", я этого хотел, но так складывается жизнь", — сказал Зинченко.
Напомним, что Мудрик в составе "Челси" провел 7 матчей, в которых сделал 1 ассист.
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