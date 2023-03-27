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Миколенко перенес тяжелую форму коронавируса, - Вацко

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Из-за этого защитник выпал из состава Эвертона

Миколенко перенес тяжелую форму коронавируса, - Вацко

evertonfc.com

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко переболел тяжелой формой коронавируса.

Об этом сообщил журналист и комментатор Виктора Вацко.

По словам источника, Виталий тяжело восстанавливался после болезни.

Из-за болезни защитник пропустил матч с "Ноттингем Форрест", после чего суммарно провел только семь минут в матчах с "Брентфордом" и "Челси".

Также Миколенко был в лагере сборной Украины. Защитник отыграл 45 минут в спарринге с молодежкой "Брентфорда" и 60 минут против Англии в отборе к Евро-2024 (0:2).

Напомним, что в общей сложности украинский защитник сыграл за "Эвертон" в этом сезоне 28 игр во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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В статье: Виктор Вацко Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (2)
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студент (Харьков)
27.03.2023 в 22:24
После короновируса слабость может длицца годами... На китайский Вухань нужно бомбу сбросить атомную! Наказать узкоглазых подлецов!
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Mike7 (Рівне)
27.03.2023 в 22:13
Здоров'я Миколенку
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