Миколенко перенес тяжелую форму коронавируса, - Вацко

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко переболел тяжелой формой коронавируса.

Об этом сообщил журналист и комментатор Виктора Вацко.

По словам источника, Виталий тяжело восстанавливался после болезни.

Из-за болезни защитник пропустил матч с "Ноттингем Форрест", после чего суммарно провел только семь минут в матчах с "Брентфордом" и "Челси".

Также Миколенко был в лагере сборной Украины. Защитник отыграл 45 минут в спарринге с молодежкой "Брентфорда" и 60 минут против Англии в отборе к Евро-2024 (0:2).

Напомним, что в общей сложности украинский защитник сыграл за "Эвертон" в этом сезоне 28 игр во всех турнирах, результативными действиями не отметился.