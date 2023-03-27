Миколенко перенес тяжелую форму коронавируса, - Вацко
Из-за этого защитник выпал из состава Эвертона
evertonfc.com
Украинский защитник "
Об этом сообщил журналист и комментатор Виктора Вацко.
По словам источника, Виталий тяжело восстанавливался после болезни.
Из-за болезни защитник пропустил матч с "Ноттингем Форрест", после чего суммарно провел только семь минут в матчах с "Брентфордом" и "Челси".
Также Миколенко был в лагере сборной Украины. Защитник отыграл 45 минут в спарринге с молодежкой "Брентфорда" и 60 минут против Англии в отборе к Евро-2024 (0:2).
Напомним, что в общей сложности украинский защитник сыграл за "Эвертон" в этом сезоне 28 игр во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Популярное сейчас
- Решение о сроке дисквалификации Буяльского примут на этой неделе
- Нива играет вничью с Рухом. Таблица спаррингов Первой лиги
- Командующий Сухопутных войск ВСУ – о ситуации в Бахмуте: Идет наиболее интенсивная фаза боев
- Фран Соль: Я не вижу 95 миллионов евро разницы между Цыганковым и Мудриком
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО