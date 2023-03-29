Украинский хавбек Нефтчи: В УПЛ больше системности, в Узбекистане очень много техничных, быстрых игроков

Украинский хавбек "Нефтчи" Юрий Батюшин рассказал об уровне чемпионата Узбекистана.

– Юрий, прокомментируйте, пожалуйста, ваш трансфер в узбекистанский "Нефтчи".

– Как и бывает в таких ситуациях – позвонили, предложили. Я решил поехать. Перед "Нефтчи" стоят максимальные задачи, и мы пока их выполняем. В целом, мне здесь все нравится – хорошо, тепло. Страна встретила прекрасно, болельщики отличные. Партнеры по команде – замечательные.

– В "Нефтчи" играют двое украинцев – Алексей Ларин и Андрей Мищенко, а тренирует команду Виталий Левченко, который начинал свою игровую карьеру в Украине. Повлияло их наличие в клубе на ваше решение?

– Это тоже было очень важно. Благодаря им, я быстро влился в коллектив. Конечно, это было не главным при принятии решения о моем переходе в "Нефтчи". Но как дополнительный фактор – безусловно, было очень приятно, и помогло мне поскорее адаптироваться.

– Как вам уровень чемпионата Узбекистана по сравнению с украинской Премьер-лигой?

– Это совершенно разный футбол. Если в Украине больше системности в игре, то тут больше полагаются на индивидуальные действия футболистов. В Узбекистане очень много техничных, быстрых игроков.

Отдельно хочу отметить болельщиков – например, на нашем домашнем матче с "Пахтакором" были полные трибуны, почти 20 тысяч зрителей.

– Какие эмоции после победы над "Пахтакором", который стал чемпионом Узбекистана под руководством Максима Шацких?

– Против чемпионов всегда сложно играть. Тут пока не было проходных матчей. Играть непросто со всеми. Конечно, "Пахтакор" выделялся по своему уровню. Это очень техничная команда.