Цыганков получил одну из самых низких оценок в составе Жироны за матч против Эспаньола

В 27-м туре чемпионата Испании "Жирона" на своем поле победила "Эспаньол" 2:1. Все игровое время на поле провел украинец Виктор Цыганков. Однако результативными действиями он не отличился.

Аналитический портал whoscored оценил действия украинца в 6.3 балла. Это одна из самых низких оценок в команде. Ниже получили только вратарь Гассанига, полузащитники Гарсия и Мартин, а также вышедший на замену Гутьеррес (все – по 6.2).

Отметим, что у Виктора Цыганкова в этом сезоне три гола и три результативных передачи в восьми матчах за "Жирону".

Статистика Цыганкова: два удара, 56 касаний мяча, 38 передач, из которых 26 – точные (68%), одна ключевая передача.