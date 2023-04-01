Цыганков получил одну из самых низких оценок в составе Жироны за матч против Эспаньола
Но команда украинца победила
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 27-м туре чемпионата Испании "Жирона" на своем поле победила "Эспаньол" 2:1. Все игровое время на поле провел украинец Виктор Цыганков. Однако результативными действиями он не отличился.
Аналитический портал whoscored оценил действия украинца в 6.3 балла. Это одна из самых низких оценок в команде. Ниже получили только вратарь Гассанига, полузащитники Гарсия и Мартин, а также вышедший на замену Гутьеррес (все – по 6.2).
Отметим, что у Виктора Цыганкова в этом сезоне три гола и три результативных передачи в восьми матчах за "Жирону".
Статистика Цыганкова: два удара, 56 касаний мяча, 38 передач, из которых 26 – точные (68%), одна ключевая передача.
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