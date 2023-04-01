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Цыганков получил одну из самых низких оценок в составе Жироны за матч против Эспаньола

Наши за границей
(1 голосов)

Но команда украинца победила

Цыганков получил одну из самых низких оценок в составе Жироны за матч против Эспаньола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В 27-м туре чемпионата Испании "Жирона" на своем поле победила "Эспаньол" 2:1. Все игровое время на поле провел украинец Виктор Цыганков. Однако результативными действиями он не отличился.

Аналитический портал whoscored оценил действия украинца в 6.3 балла. Это одна из самых низких оценок в команде. Ниже получили только вратарь Гассанига, полузащитники Гарсия и Мартин, а также вышедший на замену Гутьеррес (все – по 6.2).

Отметим, что у Виктора Цыганкова в этом сезоне три гола и три результативных передачи в восьми матчах за "Жирону".

Статистика Цыганкова: два удара, 56 касаний мяча, 38 передач, из которых 26 – точные (68%), одна ключевая передача.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
whoscored

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.04.2023 в 18:46
Не одну з найгірших, а абсолютно посередині в своїй команді. Бажання принизити Циганкова у вас невгамовне.
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