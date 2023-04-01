  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик – в основном составе Челси на матч против Астон Виллы
В тренде

Мудрик – в основном составе Челси на матч против Астон Виллы

Наши за границей
(1 голосов)

29-й тур АПЛ

Мудрик – в основном составе Челси на матч против Астон Виллы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В 29-м туре АПЛ между собой сыграют "Челси" и "Астон Вилла". Команды объявили стартовые составы.

Среди тех, кому Грэм Поттер доверил место в основе, есть и Михаил Мудрик. Украинец будет занимать позицию одного из вингеров.

Отметим, что это уже четвёртый выход Мудрика в основном составе на матчи АПЛ. Также он выходил в основе Лиги чемпионов. Во всех предыдущих поединках Мудрик смог отличиться одной результативной передачей.

Матч "Челси" – "Астон Вилла" начнется в 19:30. На UA-Футболе можно просмотреть видеотрансляцию, а также следить за ходом игры в текстовом онлайне.

По теме
yellow-arrow
Зинченко – лидер Арсенала в матче против Лидса по касаниям к мячу и количеству передач
yellow-arrow
Зинченко получил самую низкую оценку среди игроков основного состава Арсенала за матч с Лидсом
yellow-arrow
Цыганков получил одну из самых низких оценок в составе Жироны за матч против Эспаньола
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде