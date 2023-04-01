Мудрик – в основном составе Челси на матч против Астон Виллы
29-й тур АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 29-м туре АПЛ между собой сыграют "Челси" и "Астон Вилла". Команды объявили стартовые составы.
Среди тех, кому Грэм Поттер доверил место в основе, есть и Михаил Мудрик. Украинец будет занимать позицию одного из вингеров.
Отметим, что это уже четвёртый выход Мудрика в основном составе на матчи АПЛ. Также он выходил в основе Лиги чемпионов. Во всех предыдущих поединках Мудрик смог отличиться одной результативной передачей.
Матч "Челси" – "Астон Вилла" начнется в 19:30. На UA-Футболе можно просмотреть видеотрансляцию, а также следить за ходом игры в текстовом онлайне.
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