Старридж: Мудрик упустил голевую возможность в матче с Астон Виллой, но он может создавать динамику в глубине
Старридж рассказал, как должны в Челси играть Хаветц и Мудрик
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Экс-форвард "
"Стиль Хаверца напоминает игру Роберто Фирмино в "Ливерпуле". "Челси" нужны игроки профайла Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые будут бежать из глубины.
Мы видели, как Мудрик упустил голевую возможность в матче с "Астон Виллой", но он может выполнять эту роль, создавая динамику в глубине", - сказал Старридж.
Напомним, что Мудрик в составе "Челси" в 9 матчах ы нынешнем сезоне отдал один ассист.
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