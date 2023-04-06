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Старридж: Мудрик упустил голевую возможность в матче с Астон Виллой, но он может создавать динамику в глубине

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Старридж рассказал, как должны в Челси играть Хаветц и Мудрик

Старридж: Мудрик упустил голевую возможность в матче с Астон Виллой, но он может создавать динамику в глубине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии Дэниел Старридж поделился мыслями, как тренерскому штабу лондонского клуба лучше использовать Михаила Мудрика и Кая Хаверца.

"Стиль Хаверца напоминает игру Роберто Фирмино в "Ливерпуле". "Челси" нужны игроки профайла Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые будут бежать из глубины.

Мы видели, как Мудрик упустил голевую возможность в матче с "Астон Виллой", но он может выполнять эту роль, создавая динамику в глубине", - сказал Старридж.

Напомним, что Мудрик в составе "Челси" в 9 матчах ы нынешнем сезоне отдал один ассист.

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В статье: Челси (Лондон) Дэниэл Старридж Кай Хавертц Михаил Мудрик
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Источник:
Sky Sports

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