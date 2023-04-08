  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Соболь провел весь матч против одного из лидеров Лиги 1. За 90 минут у него один подкат и два удачных дриблинга
В тренде

Соболь провел весь матч против одного из лидеров Лиги 1. За 90 минут у него один подкат и два удачных дриблинга

Наши за границей
(1 голосов)

Аналитики поставили ему среднюю оценку

Соболь провел весь матч против одного из лидеров Лиги 1. За 90 минут у него один подкат и два удачных дриблинга

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

Новина українською

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 претендент на зону вылета "Страсбур" играл в гостях против идущей на втором месте команды "Ланс".

Украинец Эдуард Соболь вышел в этом матче с первых минут и провел на поле весь поединок. Аналитический портал WhoScored оценил действия украинца баллом в 6,64. Это средний показатель его команды.

За 90 минут защитник отдал 26 точных пасов из 32 (81%), выполнил два удачных дриблинга и один результативный подкат.

Это был в четвертый раз, когда Соболь провел всю игру за "Страсбур". В общей сложности на его счету 11 матчей во Франции с момента его трансфера в январе.

Сейчас "Страсбур" идет вне зоны вылета на 16 месте, однако имеет одинаковое количество очков с командой из "красной" зоны "Осером" (26). Следующий поединок коллектив Соболя проведет 16 апреля против одного из аутсайдеров "Аяччо".

По теме
yellow-arrow
Британский журналист: Не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен Челси
yellow-arrow
Палкин: Недавно я встречался с Мудриком. Он очень счастлив и доволен всем, что происходит с ним
yellow-arrow
Соболь попал в старт Страсбура на матч с Лансом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдуард Соболь Страсбур Ланс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде