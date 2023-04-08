Соболь провел весь матч против одного из лидеров Лиги 1. За 90 минут у него один подкат и два удачных дриблинга

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 претендент на зону вылета "Страсбур" играл в гостях против идущей на втором месте команды "Ланс".

Украинец Эдуард Соболь вышел в этом матче с первых минут и провел на поле весь поединок. Аналитический портал WhoScored оценил действия украинца баллом в 6,64. Это средний показатель его команды.

За 90 минут защитник отдал 26 точных пасов из 32 (81%), выполнил два удачных дриблинга и один результативный подкат.

Это был в четвертый раз, когда Соболь провел всю игру за "Страсбур". В общей сложности на его счету 11 матчей во Франции с момента его трансфера в январе.

Сейчас "Страсбур" идет вне зоны вылета на 16 месте, однако имеет одинаковое количество очков с командой из "красной" зоны "Осером" (26). Следующий поединок коллектив Соболя проведет 16 апреля против одного из аутсайдеров "Аяччо".