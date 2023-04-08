В чемпионате Венгрии команда Михаила Месхи разгромила команду Артема Фаворова

В чемпионате Венгрии состоялся матч 26-го тура национального чемпионата, в котором "Кечкемет" одолел "Академию Пушкаша" 3:0. Примечательно, что в поединке приняли участие украинцы с обеих сторон.

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За "Академию Пушкаша" 56 минут отыграл Артем Фаворов. Его заменил румын Мариус Корбу. За "Кечкемет" сыграл Михаил Месхи, он вышел на замену на 76-й минуте. Также в заявке "Кечкемета" находился Михаил Ряшко, но на поле он не появился.

После 26-ти сыгранных матчей "Академия Пушкаша" идет на пятой позиции, а "Кечкемет" - на второй.