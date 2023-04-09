Интер Майами Кривцова проиграл пятый матч подряд
Украинец провел на поле все 90 минут
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" в матче шестого тура МЛС уступил дома "Далласу". Это поражение стало пятым подряд для команды.
В четырех поединках "Интер" не сумел отличиться. Подопечные Невилла забили два мяча только во встрече с “Чикаго Файр”, однако трижды пропустили.
За весь чемпионат в активе подопечных Фила Невилла две победы. К одной из них присоединился своим голом и Сергей Кривцов – в первом туре против “Монреаля”.
Украинец принял участие во всех матчах команды. Он провел все поединки без замен.
Сейчас "Интер" расположился на 12-м месте в таблице Восточной Конференции.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Две стороны вратарского искусства: кипер Специи отдал ассист, кипер Сассуоло привез гол с 40 метров
- Пакеты с деньгами, выезд на Бернабеу и племянница диктатора: чудеса испанского клуба, жившего с торговли наркотиками
- Артем Кравец: Если Ребров возглавит сборную Украины - возможно, будет лучше, чем при Шевченко
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- "В семейных трусах, почти голый": Зинченко рассказал, как сделал предложение Владе Седан