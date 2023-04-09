Интер Майами Кривцова проиграл пятый матч подряд

"Интер Майами" в матче шестого тура МЛС уступил дома "Далласу". Это поражение стало пятым подряд для команды.

В четырех поединках "Интер" не сумел отличиться. Подопечные Невилла забили два мяча только во встрече с “Чикаго Файр”, однако трижды пропустили.

За весь чемпионат в активе подопечных Фила Невилла две победы. К одной из них присоединился своим голом и Сергей Кривцов – в первом туре против “Монреаля”.

Украинец принял участие во всех матчах команды. Он провел все поединки без замен.

Сейчас "Интер" расположился на 12-м месте в таблице Восточной Конференции.