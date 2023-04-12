Кристиан Биловар не сыграл за АЭЛ в матче против Кармиониссы. Его команда проиграла 0:2

В чемпионате Кипра в группе на "выбывание" состоялся матч пятого тура между "Кармиотиссой" и АЭЛом. Победу одержали хозяева со счетом 2:0.

В заявку АЭЛа попал украинец Кристиан Биловар, однако всю игру он просидел на скамье для запасных.

Отметим, что в этом сезоне Биловар провел 24-е матча в чемпионате Кипра, и еще два – в Кубке страны. Голов не забивал.

В УПЛ Кристиан Биловар выступал за "Черноморец" и "Десну".