Яремчук в запасе Брюгге на гостевую игру

В рамках 33-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграет против "Вестерло". Начало встречи – 21:45.

Роман Яремчук начнет эту игру на скамейке запасных. Последний раз украинский форвард попадал в стартовый состав "Брюгге" 7 марта - в матче Лиги чемпионов против "Бенфики".

Прошлый тур Лиги Жюпиле 27-летний Роман вообще провел вне заявки своей команды. Последний раз Яремчук отмечался голом в составе бельгийской команды еще 19-го октября.

Ready to give it all. ???? #WesClu pic.twitter.com/bXCrPPVQQJ