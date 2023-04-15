Яремчук в запасе Брюгге на гостевую игру
Роман не забивает с октября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 33-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграет против "Вестерло". Начало встречи – 21:45.
Роман Яремчук начнет эту игру на скамейке запасных. Последний раз украинский форвард попадал в стартовый состав "Брюгге" 7 марта - в матче Лиги чемпионов против "Бенфики".
Прошлый тур Лиги Жюпиле 27-летний Роман вообще провел вне заявки своей команды. Последний раз Яремчук отмечался голом в составе бельгийской команды еще 19-го октября.
Ready to give it all. ???? #WesClu pic.twitter.com/bXCrPPVQQJ— Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 15, 2023
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Комментарии (1)
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студент (Харьков)
15.04.2023 в 22:07
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