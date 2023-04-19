Мудрик – Де Дзерби: Приятно встретиться снова - ФОТО
Тренер и игрок встретились снова. Уже в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "
"Приятно встретиться снова", – написал Мудрик в своем Инстаграме.
Напомним, что именно Де Дзерби стал подпускать Мудрика к основе "Шахтера" в сезоне 2021/2022. Между игроком и тренером всегда были теплые отношения.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бавария закономерно в шаге от провала в ЛЧ. Ее испортил боснийский интриган
- В Воздушных силах отреагировали на передачу ЗРК Patriot и объяснили "затишье" с ракетными атаками РФ
- Мудрик сделал 10 касаний мяча при 100% точности передач в игре с Реалом
- ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
Новости по теме
- 18:58 Зарубежные Челси – Брайтон 1:2. Красноречивый парадокс: Мудрик – лучший ассистент лондонцев в АПЛ-2022/23
- 12:24 Прогнозы на футбол Мудрик vs Де Дзерби, но есть нюанс. Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 15.04.2023
- 21:44 Украинские Де Дзерби: Я люблю Мудрика, но надеюсь, что в ближайшем матче он останется на скамейке запасных
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн