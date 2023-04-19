Мудрик – Де Дзерби: Приятно встретиться снова - ФОТО

Украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик отреагировал на встречу с главным тренером "Брайтона" Роберто Де Дзерби после очного матча команд (1:2).

"Приятно встретиться снова", – написал Мудрик в своем Инстаграме.

Напомним, что именно Де Дзерби стал подпускать Мудрика к основе "Шахтера" в сезоне 2021/2022. Между игроком и тренером всегда были теплые отношения.