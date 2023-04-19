  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик – Де Дзерби: Приятно встретиться снова - ФОТО
В тренде

Мудрик – Де Дзерби: Приятно встретиться снова - ФОТО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Тренер и игрок встретились снова. Уже в Англии

Мудрик – Де Дзерби: Приятно встретиться снова - ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик отреагировал на встречу с главным тренером "Брайтона" Роберто Де Дзерби после очного матча команд (1:2).

"Приятно встретиться снова", – написал Мудрик в своем Инстаграме.

Напомним, что именно Де Дзерби стал подпускать Мудрика к основе "Шахтера" в сезоне 2021/2022. Между игроком и тренером всегда были теплые отношения.

Мудрик – Де Дзерби: Приятно встретиться снова - ФОТО - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Зинченко вернулся к тренировкам с Арсеналом
yellow-arrow
Мудрик вышел на замену спасать Челси в матче с Реалом
yellow-arrow
Видео дебютного гола Владислава Кулача за Зиру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде