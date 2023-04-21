Беседин вышел в старте Омонии на матч против АЕКа, Безус вернулся в заявку

Сегодня в рамках 31-го тура чемпионата Кипра (чемпионская группа) АЕК принимает "Омонию".

В стартовом составе гостей вышел арендованный у "Динамо" украинский форвард Артем Беседин.

Его одноклубник Роман Безус попал в заявку после вынужденного перерыва, но остался в запасе. 1,5 недели назад в матче Кубка Кипра хавбек получил красную карточку (две желтые). Также была информация, что "Омония" отстранила его за дисциплинарное нарушение. Таким образом, Безус отсидел дисквалификацию, в том числе и клубную, и возвращается в игру.

А вот украинец Артем Громов в составе АЕКа остался в запасе.

Отметим, что матч уже начался и АЕК быстро открыл счет – на 9-й минуте забил Дюрчо.