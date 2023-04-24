Гол Чигринского спас Ионикос от поражения в чемпионате Греции
Украинец помог своей команде
Фото: ionikosfc.gr
Украинский центральный защитник Дмитрий Чигринский отличился голом за "Ионикос" в матче чемпионата Греции. Команда украинца в 30-м туре встречалась с "Левадиакосом" и по ходу поединка проигрывала со счетом 1:2.
На 89-й минуте 36-летний Чигринский удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового. Этот забитый мяч помог его команде уйти от поражения - 2:2. В текущем сезоне Дмитрий отыграл в 23 матчах.
После этой игры "Ионикос" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Греции (Суперлига).
"Левадиакос" - "Ионикос" 2:2
Голы: Еремеефф, 50, Мехия, 56 - Фадига, 25, Чигринский, 89.
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