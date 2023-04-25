Артета: Через пару недель после перехода Жезус и Зинченко сказали, что мы можем выиграть этот чемпионат

Главный тренер " Арсенала " Микель Артета заверяет, что опыт Александра Зинченко и Габриэля Жезуса пригодится команде в матче АПЛ против "Манчестер Сити".

— Как сильно вы полагаетесь в завтрашнем матче на Жезуса и Зинченко?

— Опыт является ключевым фактором, когда ты уже бывал в таких ситуациях, понимаешь как вести себя в них, понимаешь важность некоторых вещей и умеешь передавать все это остальной команде, все это очень важно.

Некоторые игроки молодые, но они уже отыграли много матчей.

— А как вы привлекаете их опыт?

— Очень естественным образом. Через пару недель после перехода они сказали: "Мы можем выиграть этот чемпионат". Это не то что мы начали чувствовать это только сейчас или они пытаются передать эту идею только сейчас, это продолжается с августа. Мы не начали рассчитывать на них только сейчас, этот процесс длится уже давно.