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"Андрей, ну не чуди". Леоненко не согласен со словами Шевченко про Зинченко

Наши за границей
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(1 голосов)

Экс-форвард не смог пройти мимо высказываний

"Андрей, ну не чуди". Леоненко не согласен со словами Шевченко про Зинченко

Фото: dynamo.kiev

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко отреагировал на футбольную и личную характеристику, которую Андрей Шевченко дал Александру Зинченко.

"Андрей Шевченко сказал, что Зинченко - лучший левый защитник. В мире. Друзья, как вы считаете, что я думаю о Шеве?

А Кафу? А Мальдини? А Роберто Карлос? Ну это так, просто навскидку. Ну, мне кажется, Зинченко такой же, как они все? Просто один в один, даже лучше получается.

Андрей, ну не чуди. Я понимаю, что надо поддерживать, но так кидаться звездностью - только себя позорить", - сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Отметим, что Шевченко назвал Зинченко лучшим левым защитником не в целом в истории, а конкретно в нынешнем сезоне.

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В статье: Андрей Шевченко Виктор Леоненко Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.04.2023 в 09:47
вітька знову хильнув..
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Hanter44 (Baburka)
26.04.2023 в 09:06
Леоненко,як завжди:-Не дочув,так добреше
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Nevermore (Донецк)
26.04.2023 в 08:46
какой же Леоненко долбойо6!!!
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