"Андрей, ну не чуди". Леоненко не согласен со словами Шевченко про Зинченко
Экс-форвард не смог пройти мимо высказываний
Фото: dynamo.kiev
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко отреагировал на футбольную и личную характеристику, которую Андрей Шевченко дал Александру Зинченко.
"Андрей Шевченко сказал, что Зинченко - лучший левый защитник. В мире. Друзья, как вы считаете, что я думаю о Шеве?
А Кафу? А Мальдини? А Роберто Карлос? Ну это так, просто навскидку. Ну, мне кажется, Зинченко такой же, как они все? Просто один в один, даже лучше получается.
Андрей, ну не чуди. Я понимаю, что надо поддерживать, но так кидаться звездностью - только себя позорить", - сказал Леоненко в своем Telegram-канале.
Отметим, что Шевченко назвал Зинченко лучшим левым защитником не в целом в истории, а конкретно в нынешнем сезоне.
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