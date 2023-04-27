Экс-голкипер Мариуполя, который жил в лагере беженцев в Бельгии, трудоустроился в Исландии
Евгений Гальчук будет играть во втором дивизионе Исландии
twitter.com/umfafturelding
Экс-голкипер "Шахтера" и "Мариуполя" Евгений Гальчук трудоустроился в Исландии.
Украинец подписал контракт с клубом "Афтурелдинг" из второго дивизиона чемпионата Исландии.
"Я очень рад стать игроком "Афтурелдинга", горжусь этим. Верю, что в этом сезоне мы сможем добиться своих целей. Вперед, "Афтурелдинг", — прокомментировал Гальчук подписание контракта.
Новый сезон в чемпионате Исландии начнется 5 мая.
Также напомним, что после полномасштабной фазы российско-украинского войны и оккупации Мариуполя Гальчук был вынужден покинуть Украину и некоторое время жил в бельгийском Антверпене
Yevgen Galchuk í Aftureldingu ✍️— Afturelding (@umfafturelding) April 14, 2023
Afturelding samdi á dögunum við úkraínska markvörðinn Yevgen Galchuk. Yevgen á yfir 100 leiki að baki í úrvalsdeild í Úkraínu en hann spilaði síðast með FC Mariupol í úrvalsdeildinni í Úkraínu í fyrravetur pic.twitter.com/YaZAEEIaOQ
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