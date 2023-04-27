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Экс-голкипер Мариуполя, который жил в лагере беженцев в Бельгии, трудоустроился в Исландии

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Евгений Гальчук будет играть во втором дивизионе Исландии

Экс-голкипер Мариуполя, который жил в лагере беженцев в Бельгии, трудоустроился в Исландии

twitter.com/umfafturelding

Новина українською

Экс-голкипер "Шахтера" и "Мариуполя" Евгений Гальчук трудоустроился в Исландии.

Украинец подписал контракт с клубом "Афтурелдинг" из второго дивизиона чемпионата Исландии.

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"Я очень рад стать игроком "Афтурелдинга", горжусь этим. Верю, что в этом сезоне мы сможем добиться своих целей. Вперед, "Афтурелдинг", — прокомментировал Гальчук подписание контракта.

Новый сезон в чемпионате Исландии начнется 5 мая.

Также напомним, что после полномасштабной фазы российско-украинского войны и оккупации Мариуполя Гальчук был вынужден покинуть Украину и некоторое время жил в бельгийском Антверпене в лагере для беженцев, где самостоятельно поддерживал форму.

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В статье: ФК Мариуполь (расформирован 2022) Евгений Гальчук
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