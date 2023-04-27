Дмитрий Хлебас забил восьмой гол в текущем чемпионате Армении

В чемпионате Армении в рамках 29-го тура "Урарту" на своем поле принимал "Ширак". "Урарту" – текущий лидер турнирной таблицы, в то время как "Ширак" подходил к матчу в статусе шестой команды лиги. Победа осталась за хозяевами 3:1.

Один из голов за "Урарту" забил украинский легионер Дмитрий Хлебас. Он открыл счет в матче. Для нападающего это уже восьмой гол в текущем чемпионате, где он сыграл в общей сложности девятнадцать поединков.

Также у Хлебаса есть один гол в двух матчах Кубка Армении.

В Украине Дмитрий Хлебас выступал за "Десну", "Колос", "Ворсклу", "Говерлу", "Динамо".