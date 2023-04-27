Дмитрий Хлебас забил восьмой гол в текущем чемпионате Армении
Футболист выступает в составе Урарту
Фото: fcurartu.am
В чемпионате Армении в рамках 29-го тура "Урарту" на своем поле принимал "Ширак". "Урарту" – текущий лидер турнирной таблицы, в то время как "Ширак" подходил к матчу в статусе шестой команды лиги. Победа осталась за хозяевами 3:1.
Один из голов за "Урарту" забил украинский легионер Дмитрий Хлебас. Он открыл счет в матче. Для нападающего это уже восьмой гол в текущем чемпионате, где он сыграл в общей сложности девятнадцать поединков.
Также у Хлебаса есть один гол в двух матчах Кубка Армении.
В Украине Дмитрий Хлебас выступал за "Десну", "Колос", "Ворсклу", "Говерлу", "Динамо".
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