  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный не выйдет в старте на матч против Лидса
В тренде

Забарный не выйдет в старте на матч против Лидса

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец снова на скамейке для запасных

Забарный не выйдет в старте на матч против Лидса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Илья Забарный не выйдет в стартовом составе "Борнмута" на матч 34-го тура Английской Премьер-лиги против "Лидса".

Украинец еще ни разу не появлялся в основе своей команды с момента трансфера в январе. В его активе два матча, в том числе один из них, он провел 27 апреля: Забарный сыграл 23 минуты во втором тайме.

"Борнмут" перед этим матчем идет на 14-м месте, а "Лидс" занимает 16-ю позицию. Между командами шесть очков.

Поединок начнется в 16.00.

По теме
yellow-arrow
Костышин отметился победным голом за Эль-Пасо – ВИДЕО
yellow-arrow
Игнатенко в двух последних матчах за Бордо провел на поле 10 минут
yellow-arrow
Яремчук во второй раз подряд не попал в заявку Брюгге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лидс Юнайтед Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде