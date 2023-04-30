Забарный не выйдет в старте на матч против Лидса
Украинец снова на скамейке для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Илья Забарный не выйдет в стартовом составе "Борнмута" на матч 34-го тура Английской Премьер-лиги против "Лидса".
Украинец еще ни разу не появлялся в основе своей команды с момента трансфера в январе. В его активе два матча, в том числе один из них, он провел 27 апреля: Забарный сыграл 23 минуты во втором тайме.
"Борнмут" перед этим матчем идет на 14-м месте, а "Лидс" занимает 16-ю позицию. Между командами шесть очков.
Поединок начнется в 16.00.
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