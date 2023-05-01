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Цыганков против Севильи. Украинец выйдет в старте

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Цыганков против Севильи. Украинец выйдет в старте

Фото: facebook.com/gironafc

Новина українською

Сегодня, 1 мая, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором "Севилья" примет "Жирону".

В стартовом составе гостей выйдет украинский вингер Виктор Цыганков.

Напомним, что матч начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что Цыганков перешел в "Жирону" этой зимой и провел с того момента за каталонцев 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Севилья Виктор Цыганков Жирона
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