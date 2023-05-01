Цыганков против Севильи. Украинец выйдет в старте

Сегодня, 1 мая, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором "Севилья" примет " Жирону ".

В стартовом составе гостей выйдет украинский вингер Виктор Цыганков.

Напомним, что матч начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и отметим, что Цыганков перешел в "Жирону" этой зимой и провел с того момента за каталонцев 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.