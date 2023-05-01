Цыганков против Севильи. Украинец выйдет в старте
Стартовые составы команд
Фото: facebook.com/gironafc
Сегодня, 1 мая, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором "Севилья" примет "
В стартовом составе гостей выйдет украинский вингер Виктор Цыганков.
Напомним, что матч начнется в 22:00, UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что Цыганков перешел в "Жирону" этой зимой и провел с того момента за каталонцев 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
L'ONZE! ❤️????#SevillaGirona pic.twitter.com/79sjn0mlmF— Girona FC (@GironaFC) May 1, 2023
???? XI #SevillaFCGirona ⤵️— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 1, 2023
Dmitrovic - Montiel, Badé, Gudelj, Acuña - Fernando, Gueye, Papu, Ocampos, Bryan - En-Nesyri. #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/RrIiJRN1Sp
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