Цыганков отдал ассист в матче с Севильей

Сегодня, 1 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором "Севилья" принимала "Жирону".

В стартовом составе гостей вышел украинский вингер Виктор Цыганков и отличился результативным действием во втором тайме.

На 60-й минуте Виктор отдал ассист на Кастельяноса, который сделал счет 2:0. После просмотра ВАР судья гол засчитал. Очередной успех украинца!