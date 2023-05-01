Цыганков отдал ассист в матче с Севильей
Очередное голевое действие от украинца
instagram.com/gironafc
Сегодня, 1 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором "Севилья" принимала "Жирону".
В стартовом составе гостей вышел украинский вингер Виктор Цыганков и отличился результативным действием во втором тайме.
На 60-й минуте Виктор отдал ассист на Кастельяноса, который сделал счет 2:0. После просмотра ВАР судья гол засчитал. Очередной успех украинца!
Напомним, что UA-Футбол проодит
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