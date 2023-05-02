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Лэмпард: Надеемся, Мудрик станет отличным игроком для Челси на многие годы

Наши за границей
(1 голосов)

Наставник "Челси" - о потенциале украинского вингера

Лэмпард: Надеемся, Мудрик станет отличным игроком для Челси на многие годы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался относительно перспектив молодого украинского вингера Михаила Мудрика.

"Есть вещи, которые, наверное, не видны на поверхности и не относятся напрямую к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для клуба отличным игроком на многие годы.

За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков.

Вингерам нужно уметь исполнять и оборонительные функции, и для этого требуется время. Иначе трудно побеждать в матчах", – цитирует Лэмпарда Football London.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний украинец сделал 2 ассиста в 11 матчах АПЛ.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Football London

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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
02.05.2023 в 11:17
Ему нужно научиться дриблингу, часто теряет мяч при попытке обвести соперника, потом нужно чаще бить по воротам, ну и в обороне он должен больше отрабатывать.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.05.2023 в 11:09
Звичайно! Років через 10 заграє..Голланд в Сіті чомусь показує протилежне
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Romanik2806 (Киев)
02.05.2023 в 11:32
Нагадай Голланд де до Ман Сіті грав? І скільки він там грав років. Уровень клубів відчуваєш?
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