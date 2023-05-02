Лэмпард: Надеемся, Мудрик станет отличным игроком для Челси на многие годы
Наставник "Челси" - о потенциале украинского вингера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности главного тренера "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался относительно перспектив молодого украинского вингера Михаила Мудрика.
"Есть вещи, которые, наверное, не видны на поверхности и не относятся напрямую к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для клуба отличным игроком на многие годы.
За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков.
Вингерам нужно уметь исполнять и оборонительные функции, и для этого требуется время. Иначе трудно побеждать в матчах", – цитирует Лэмпарда Football London.
Напомним, в текущем сезоне 22-летний украинец сделал 2 ассиста в 11 матчах АПЛ.
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