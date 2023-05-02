Лэмпард: Надеемся, Мудрик станет отличным игроком для Челси на многие годы

Исполняющий обязанности главного тренера "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался относительно перспектив молодого украинского вингера Михаила Мудрика.

"Есть вещи, которые, наверное, не видны на поверхности и не относятся напрямую к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для клуба отличным игроком на многие годы.

За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков.

Вингерам нужно уметь исполнять и оборонительные функции, и для этого требуется время. Иначе трудно побеждать в матчах", – цитирует Лэмпарда Football London.