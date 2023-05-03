Моуриньо: Шевченко не был моим первым выбором в Челси

Бывший главный тренер " Челси " Жозе Моуриньо вспомнил, как клуб подписывал украинского форварда Андрея Шевченко из Милана. По словам тренера, украинец не был его первым выбором.

"В "Челси" он не был моим первым выбором. Я просил другого игрока, и знаю, что в то время клуб делал все, чтобы взять мне игроков, которых я хотел, или хотя бы одного из них, но это было невозможно по разным причинам. Когда мне предложили Шевченко, я согласился, потому что он, несомненно, качественный игрок. В "Милане" он был как принцем, а в "Челси" наша философия была другой, у нас не было принцев", - сказал Моуриньо.

Напомним, что Шевченко перешел в лондонский клуб летом 2006-го и провел в команде два сезона.

Сезон 2008/09 он провел на правах аренды в "Милане", а затем перешел в "Динамо" на правах свободного агента.

Всего Шевченко провел за "Челси" 77 матчей, в которых забил 22 гола и сделал две результативные передачи.