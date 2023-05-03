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Моуриньо: Шевченко не был моим первым выбором в Челси

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Моуриньо: Шевченко не был моим первым выбором в Челси

Новина українською

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо вспомнил, как клуб подписывал украинского форварда Андрея Шевченко из Милана. По словам тренера, украинец не был его первым выбором.

"В "Челси" он не был моим первым выбором. Я просил другого игрока, и знаю, что в то время клуб делал все, чтобы взять мне игроков, которых я хотел, или хотя бы одного из них, но это было невозможно по разным причинам.

Когда мне предложили Шевченко, я согласился, потому что он, несомненно, качественный игрок. В "Милане" он был как принцем, а в "Челси" наша философия была другой, у нас не было принцев", - сказал Моуриньо.

Напомним, что Шевченко перешел в лондонский клуб летом 2006-го и провел в команде два сезона.

Сезон 2008/09 он провел на правах аренды в "Милане", а затем перешел в "Динамо" на правах свободного агента.

Всего Шевченко провел за "Челси" 77 матчей, в которых забил 22 гола и сделал две результативные передачи.

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В статье: Андрей Шевченко Жозе Моуриньо Челси (Лондон)
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Источник:
Daily Mail

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