Моуриньо: Шевченко не был моим первым выбором в Челси
Вышло так, как вышло
Бывший главный тренер "
"В "Челси" он не был моим первым выбором. Я просил другого игрока, и знаю, что в то время клуб делал все, чтобы взять мне игроков, которых я хотел, или хотя бы одного из них, но это было невозможно по разным причинам.
Когда мне предложили Шевченко, я согласился, потому что он, несомненно, качественный игрок. В "Милане" он был как принцем, а в "Челси" наша философия была другой, у нас не было принцев", - сказал Моуриньо.
Напомним, что Шевченко перешел в лондонский клуб летом 2006-го и провел в команде два сезона.
Сезон 2008/09 он провел на правах аренды в "Милане", а затем перешел в "Динамо" на правах свободного агента.
Всего Шевченко провел за "Челси" 77 матчей, в которых забил 22 гола и сделал две результативные передачи.
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