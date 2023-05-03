Роксана Малиновская: В детстве Руслан был фанатом Арсенала, но мечтал играть в Шахтере
Но пробиться в Шахтере было сложно
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Жена полузащитника сборной Украины и французского "Марселя" Руслана Малиновского – Роксана – рассказала, что в детстве Руслану нравился лондонский "
"В детстве он был фанатом "Арсенала", ведь там выступал его любимый игрок – Тьерри Анри, легенда клуба. Но мечтал играть в "Шахтере", в этом клубе он провел очень много времени, подавал мячи на матчах команды. Однако на его позиции играли футболисты мирового уровня и пробиться было очень тяжело.
Под руководством Филиппа Клемена в "Генке" Руслан получал большое удовольствие от его тренировок. Каждый день он приходил домой счастлив от того, что они делали на тренировках. Даже если было тяжело, он все равно получал положительные эмоции, а также записывал себе все занятия", - сказала Малиновская.
Напомним, что именно в "Шахтере" начинал свою карьеру Малиновский, хотя в первую команду "горняков" так и не пробился.
С 2016 по 2019 года Руслан выступал за бельгийский "Генк", за который провел 135 матчей, забил 30 мячей и сделал 32 ассиста.
После "Генка" Руслан перешел в итальянскую "Аталанту", а зимой 2023 года стал игроком французского "Марселя".
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