"Он прогрессирует в плане своей игры", - тренер Марселя заявил, что доволен Малиновским

Главный тренер " Марселя " Игорь Тудор заявил, что он доволен прогрессом украиснкого хавбека Руслана Малиновского.

"Он провел отличный матч против "Лиона" (2:1). У него отличные качества, он прогрессирует в плане своей игры. Мы очень им довольны", - сказал Тудор.

Напомним, что в текущем сезоне 30-летний украинец провел за "Марсель" 18 поединков, в которых забил 2 гола.