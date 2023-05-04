"Он прогрессирует в плане своей игры", - тренер Марселя заявил, что доволен Малиновским
Тренер говорит, что все хорошо
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
Главный тренер "
"Он провел отличный матч против "Лиона" (2:1). У него отличные качества, он прогрессирует в плане своей игры. Мы очень им довольны", - сказал Тудор.
Напомним, что в текущем сезоне 30-летний украинец провел за "Марсель" 18 поединков, в которых забил 2 гола.
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Источник:RMC SPORT
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