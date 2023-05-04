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"Он прогрессирует в плане своей игры", - тренер Марселя заявил, что доволен Малиновским

Наши за границей
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Тренер говорит, что все хорошо

"Он прогрессирует в плане своей игры", - тренер Марселя заявил, что доволен Малиновским

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Игорь Тудор заявил, что он доволен прогрессом украиснкого хавбека Руслана Малиновского.

"Он провел отличный матч против "Лиона" (2:1). У него отличные качества, он прогрессирует в плане своей игры. Мы очень им довольны", - сказал Тудор.

Напомним, что в текущем сезоне 30-летний украинец провел за "Марсель" 18 поединков, в которых забил 2 гола.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Игор Тудор
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Источник:
RMC SPORT

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