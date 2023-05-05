Цыганков: Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне. Монтиливи - огонь
Украинец очень комфортно себя чувствует в Испании
instagram.com/viktortsygankov
Вингер "
"Наслаждаюсь каждым мгновением здесь.
"Монтиливи" (стадион "Жироны" – прим.) как всегда – огонь", – написал Цыганков в Инстаграме.
Напомним, что украинец перебрался в "Жирону" из "Динамо" этой зимой и за это время сыграл за каталонскую команду 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
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