Цыганков: Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне. Монтиливи - огонь

Вингер " Жироны " Виктор Цыганков поделился эмоциями от победы над "Мальоркой" (2:1) в 33-м туре Ла Лиги.

"Наслаждаюсь каждым мгновением здесь. "Монтиливи" (стадион "Жироны" – прим.) как всегда – огонь", – написал Цыганков в Инстаграме.

Напомним, что украинец перебрался в "Жирону" из "Динамо" этой зимой и за это время сыграл за каталонскую команду 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.