Игнатенко третий раз подряд не попал в стартовый состав Бордо

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Бордо" сыграет с "Каном". Украинский полузащитник Даниил Игнатенко не попал в старт "жирондинцев" на эту игру.

Третий раз подряд хавбек не появится в основном составе. В предыдущих двух матчах он вышел на поле всего один раз, сыграв 10 минут.

В общей сложности на счету Игнатенко 30 матчей в этом сезоне Лиги 2.

Отметим, что "Бордо" перед поединком идет на втором месте чемпионата. В то же время "Кан" занимает шестую позицию. Между командами разрыв в десять очков.

Старт встречи запланирован на 16:00.