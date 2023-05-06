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Игнатенко третий раз подряд не попал в стартовый состав Бордо

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(1 голосов)

Пока тренер не рассчитывает на украинца

Игнатенко третий раз подряд не попал в стартовый состав Бордо

Фото: twitter.com/girondins

Новина українською

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Бордо" сыграет с "Каном". Украинский полузащитник Даниил Игнатенко не попал в старт "жирондинцев" на эту игру.

Третий раз подряд хавбек не появится в основном составе. В предыдущих двух матчах он вышел на поле всего один раз, сыграв 10 минут.

В общей сложности на счету Игнатенко 30 матчей в этом сезоне Лиги 2.

Отметим, что "Бордо" перед поединком идет на втором месте чемпионата. В то же время "Кан" занимает шестую позицию. Между командами разрыв в десять очков.

Старт встречи запланирован на 16:00.

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В статье: Бордо "Кан" Даниил Игнатенко
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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
06.05.2023 в 15:32
Хреново, единственный более-менее нормальный опорник кроме Степаненко
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