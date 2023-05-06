Игнатенко третий раз подряд не попал в стартовый состав Бордо
Пока тренер не рассчитывает на украинца
Фото: twitter.com/girondins
В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Бордо" сыграет с "Каном". Украинский полузащитник Даниил Игнатенко не попал в старт "жирондинцев" на эту игру.
Третий раз подряд хавбек не появится в основном составе. В предыдущих двух матчах он вышел на поле всего один раз, сыграв 10 минут.
В общей сложности на счету Игнатенко 30 матчей в этом сезоне Лиги 2.
Отметим, что "Бордо" перед поединком идет на втором месте чемпионата. В то же время "Кан" занимает шестую позицию. Между командами разрыв в десять очков.
Старт встречи запланирован на 16:00.
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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
06.05.2023 в 15:32
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