Чигринский: Я никогда не говорю, что играл за Барсу. Я говорю, что был в Барсе

Защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский вспомнил период своей карьеры в каталонской "Барселоне".

- Для тех, кто потерял его след, когда он покинул "Барсу", кто такой Дмитрий Чигринский сегодня?

- Я бы сказал, что сейчас я игрок, просто пытающийся наслаждаться футболом. Я ценю момент, который, как я знаю, не продлится вечно. У меня есть обязанность, есть ответственность, но наслаждение превыше всего.

- Можно ли сказать, что в Греции вы открыли для себя новый тип футбола, далекий от элиты, который был в "Шахтере" и "Барселоне"?

- Когда вы достигнете определенного уровня, каждый шаг назад будет выглядеть так, словно вы падаете. Я пошел по собственному пути, и я считаю, что он был довольно интересным. Когда идешь из тех клубов, чувствуешь разочарование в себе, в своей карьере... Но самое искреннее счастье я нашел здесь. Мне не в чем себя упрекать, потому что в детстве у тебя есть надежды и мечты, но, честно говоря, я никогда не был столь смел, чтобы мечтать играть за "Барсу". Люди говорят мне: "О ты играл за "Барсу". Но я никогда не говорю, что я играл за "Барсу". Я говорю: "Я был в "Барсе". И это другое, потому что, чтобы сказать, что ты играл там, ты должен был быть важной частью команды. Это было нечто более символическое, то, что показывает, что вы можете достичь своих величайших мечтаний.