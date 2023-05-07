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Малиновский отыграл 76 минут и показал 83% точности передач

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Руслан вышел в старте на гостевой поединок

Малиновский отыграл 76 минут и показал 83% точности передач

Olympique de Marseille

Новина українською

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде проиграл "Лансу" - со счетом 1:2.

Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут после травмы, но не отметился результативными действиями. Аналитический портал Sofascore оценил игру 30-летнего хавбека в 7,0 баллов.

За проведенное время на поле украинец нанес два удара, однако оба раза не попал в створ ворот. За это Руслан заработал показатель 0.11 xG.

В этой игре Малиновский 44 раза коснулся мяча, а его точность пасов составила 83%. В придачу украинец сделал 1 ключевую передачу.

В итоге полузащитник был заменен на 76 минуте матча.

В этом сезоне в составе "провансальцев" украинский хавбек принял участие участие в 19-ти матчах и забил 2 гола. Перед этим поединком "Марсель" занимал вторую позицию в турнирной таблице, однако из-за поражения уступил свое место "Лансу".
Сейчас у обеих команд по 70 очков в 34 матчах.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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