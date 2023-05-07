Малиновский отыграл 76 минут и показал 83% точности передач
Руслан вышел в старте на гостевой поединок
Olympique de Marseille
В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде
Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут после травмы, но не отметился результативными действиями. Аналитический портал Sofascore
За проведенное время на поле украинец нанес два удара, однако оба раза не попал в створ ворот. За это Руслан заработал показатель 0.11 xG.
В этой игре Малиновский 44 раза коснулся мяча, а его точность пасов составила 83%. В придачу украинец сделал 1 ключевую передачу.
В итоге полузащитник был заменен на 76 минуте матча.
В этом сезоне в составе "провансальцев" украинский хавбек принял участие участие в 19-ти матчах и забил 2 гола. Перед этим поединком "Марсель" занимал вторую позицию в турнирной таблице, однако из-за поражения уступил свое место "Лансу".
Сейчас у обеих команд по 70 очков в 34 матчах.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Реал Мадрид - Осасуна. Анонс и прогноз финала Кубка Испании на 6.05.2023
- Россия прекращает попытки атаковать Бахмут в ожидании контрнаступления ВСУ, - ISW
- Названы оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО