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Краковия разгромно проиграла Леху - Коноплянка не помог

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Команда из Познани забила три безответных гола

Краковия разгромно проиграла Леху - Коноплянка не помог

instagram.com/mkscracovia

Новина українською

В поединке 31 тура чемпионата Польши "Краковия" в гостях проиграла "Леху" из Познани со счетом 0:3. Все голы хозяева поля забили в первом тайме.

В стартовом составе "Краковии" на поле вышел украинский полузащитник Евгений Коноплянка, который был заменен на 59-й минуте. Он никак не помог команде избежать поражения.

В текущем сезоне Коноплянка провел за "Краковию" 22 матча и забил 2 гола в чемпионате Польши, а также имеет в активе 2 поединка и 2 мяча в Кубке Польши.

"Краковия" занимает седьмое место в турнирной таблице. Напомним, в прошлом туре чемпионата Польши Коноплянка отметился результативным ударом.

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В статье: Евгений Коноплянка Лех (Познань) Краковия (Краков)
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