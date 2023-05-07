Краковия разгромно проиграла Леху - Коноплянка не помог

В поединке 31 тура чемпионата Польши "Краковия" в гостях проиграла "Леху" из Познани со счетом 0:3. Все голы хозяева поля забили в первом тайме.

В стартовом составе "Краковии" на поле вышел украинский полузащитник Евгений Коноплянка, который был заменен на 59-й минуте. Он никак не помог команде избежать поражения.

В текущем сезоне Коноплянка провел за "Краковию" 22 матча и забил 2 гола в чемпионате Польши, а также имеет в активе 2 поединка и 2 мяча в Кубке Польши.

"Краковия" занимает седьмое место в турнирной таблице. Напомним, в прошлом туре чемпионата Польши Коноплянка отметился результативным ударом.