Яремчук впервые за четыре матча попал в заявку Брюгге

Завтра, 14 мая в рамках 3-го тура чемпионской группы чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграет против "Антверпена". Начало встречи – 14:30.

Роман Яремчук попал в заявку гостей на эту игру. В прошедших трех поединках украинский форвард не попал в заявку бельгийской команды.

В этом сезоне Лиги Жюпиле 27-летний Роман сыграл 22 матча, в которых забил 2 гола и оформил 3 ассиста.