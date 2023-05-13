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Яремчук впервые за четыре матча попал в заявку Брюгге

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

На гостевой матч

Яремчук впервые за четыре матча попал в заявку Брюгге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра, 14 мая в рамках 3-го тура чемпионской группы чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграет против "Антверпена". Начало встречи – 14:30.

Роман Яремчук попал в заявку гостей на эту игру. В прошедших трех поединках украинский форвард не попал в заявку бельгийской команды.

В этом сезоне Лиги Жюпиле 27-летний Роман сыграл 22 матча, в которых забил 2 гола и оформил 3 ассиста.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
13.05.2023 в 20:00
я не розумію, що там такого сталося що він не грає?
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