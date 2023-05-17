  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмоленко забил в полуфинале Кубка лиги ОАЭ. ВИДЕО
В тренде

Ярмоленко забил в полуфинале Кубка лиги ОАЭ. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Это 12-й гол украинца в сезоне

Ярмоленко забил в полуфинале Кубка лиги ОАЭ. ВИДЕО

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва сыграл свой первый, домашний полуфинальный матч Кубка лиги ОАЭ против "Аль-Насра" Дубай.

Читайте такжеВацко: Ярмоленко сейчас не может планировать свое будущее, сейчас все исключительно в руках Аль-Айна

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и помог своей команде обыграть соперника.

На 59-й минуте украинец реализовал пенальти, открыв счет, а в итоге поединок закончился со счетом 4:1.

Это 12-й гол 33-летнего игрока в этом сезоне за клуб.

Ответный полуфинал состоится на поле "Аль-Насра" в воскресенье, 21 мая.

По теме
yellow-arrow
"Мы скучаем по тебе". Срна встретился с Мудриком в Лондоне. ФОТО
yellow-arrow
Тренер Брюгге рассказал, почему Яремчук не сыграл против Антверпена
yellow-arrow
Ребров может совместить работу в сборной Украины и Аль-Айне - Источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.05.2023 в 21:43
Прямо у "дев'ятину" поцілив. Майстер!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде