Ярмоленко забил в полуфинале Кубка лиги ОАЭ. ВИДЕО
Это 12-й гол украинца в сезоне
Фото: facebook.com/alainfcae
"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва сыграл свой первый, домашний полуфинальный матч Кубка лиги ОАЭ против "Аль-Насра" Дубай.
Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и помог своей команде обыграть соперника.
На 59-й минуте украинец реализовал пенальти, открыв счет, а в итоге поединок закончился со счетом 4:1.
Это 12-й гол 33-летнего игрока в этом сезоне за клуб.
Ответный полуфинал состоится на поле "Аль-Насра" в воскресенье, 21 мая.
من ركلة جزاء.. يارمولينكو يسجل أول أهداف المباراة#العين_النصر#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/lddn4AETDx— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 17, 2023
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