"Мы скучаем по тебе". Срна встретился с Мудриком в Лондоне. ФОТО
Дарио побывал в Лондоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "
Итог встречи Дарио выложил в Инсттаграм.
"Мы скучаем по тебе", – подписал снимок Срна.
Напомним, что в январе "Шахтер" продал Мудрика в Челси за 70 (+30) млн евро.
В текущем сезоне Михаил провел за "Челси" 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.
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Источник:Инстаграм
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Комментарии (3)
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