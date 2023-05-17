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"Мы скучаем по тебе". Срна встретился с Мудриком в Лондоне. ФОТО

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(1 голосов)

Дарио побывал в Лондоне

"Мы скучаем по тебе". Срна встретился с Мудриком в Лондоне. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна побывал в Англии, где встретился с виннгером лондонского "Челси" Михаилом Мудриком.

Итог встречи Дарио выложил в Инсттаграм.

"Мы скучаем по тебе", – подписал снимок Срна.

Напомним, что в январе "Шахтер" продал Мудрика в Челси за 70 (+30) млн евро.

В текущем сезоне Михаил провел за "Челси" 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.

"Мы скучаем по тебе". Срна встретился с Мудриком в Лондоне. ФОТО - изображение 1
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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.05.2023 в 00:20
Уті-путі ))
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0
0
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
17.05.2023 в 23:49
Приехал забирать обратно )))
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
17.05.2023 в 23:11
Вже влітку зможете його назад викупити за мільйонів 20. Подейкують, Челсі вже збирається продавати Мішу.
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+2
0

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