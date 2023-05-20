Малиновский отметился дебютным ассистом в футболке Марселя. ВИДЕО

В рамках 36-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде играет против "Лилля".

Счет на 33-й минуте открыл защитник "провансальцев" Джонатан Клосс. Голевую передачу на француза оформил Руслан Малиновский. 30-летний украинец начал эту игру в стартовом составе.

Этот ассист стал первым для украинского хавбека в футболке "Марселя". До этого Руслан не отличался результативными действиями в составе французской команды три месяца.

В этом сезоне чемпионата Франции 30-летний Малиновский принял участие в 18 матчах и забил 1 гол.

Видео первой голевой передачи Руслана в "Марселе"