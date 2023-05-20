Малиновский отметился дебютным ассистом в футболке Марселя. ВИДЕО
Руслан помог открыть счет в матче против "Лилля"
Фото: Olympique de Marseille, twitter
В рамках 36-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде играет против "Лилля".
Счет на 33-й минуте открыл защитник "провансальцев" Джонатан Клосс. Голевую передачу на француза оформил Руслан Малиновский. 30-летний украинец начал эту игру в стартовом составе.
Этот ассист стал первым для украинского хавбека в футболке "Марселя". До этого Руслан не отличался результативными действиями в составе французской команды три месяца.
В этом сезоне чемпионата Франции 30-летний Малиновский принял участие в 18 матчах и забил 1 гол.
Видео первой голевой передачи Руслана в "Марселе"
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