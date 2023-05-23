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Клуб из Израиля объявил о подписании немецко-украинского форварда

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Эрик Шуранов сменил клубную прописку

Клуб из Израиля объявил о подписании немецко-украинского форварда

Фото: mhaifafc.com

Новина українською

Немецкий форвард украинского происхождения Эрик Шуранов перешел из "Нюрнберга" в "Маккаби" Хайфа, сообщает официальный сайт израильского клуба.

Контракт с 21-летним футболистом был подписан на три года. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 1 миллионов евро.

В текущем сезоне Шуранов провел 18 матчей за клуб 2-й Бундеслиги, в которых отметился 1 забитым мячом.

Эрик играл за юношеские сборные Украины, однако в итоге сделал выбор в пользу молодежной сборной Германии U-21, за которую уже отыграл 7 матчей и забил 2 гола.

Его еврейское происхождение позволяет быстро получить паспорт, и его запишут как местного игрока. В лиге разрешено лишь шесть легионеров в заявке на матч и пять одновременно на поле.

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В статье: Маккаби (Хайфа) Нюрнберг Эрик Шуранов
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Источник:
mhaifafc.com

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