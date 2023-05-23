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Каррагер: Зинченко сыграл огромную роль в успехе Арсенала

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Даже несмотря на последние неудачи

Каррагер: Зинченко сыграл огромную роль в успехе Арсенала

Goal

Новина українською

Легендарный экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что несмотря на последние неудачи, украинец Александр Зинченко провел отличный сезон в составе "Арсенала".

"Я действительно считаю, что в последнее время вместе с "Арсеналом" Зинченко сдал в игре в обороне. Но я не могу забыть январь и февраль, когда "Арсенал" был в отличной форме, и Зинченко брал на себя огромную ответственность, занимая позицию в полузащите, особенно в матчах, в которых они забивали в конце.

По моему мнению, Зинченко сыграл огромную роль в успехе "Арсенала". Также я считаю, что он и Габриэл Жезус значительно подняли общий уровень команды", - сказал Каррагер.

Напомним, что "Арсенал" долгое время лидировал в чемпионате Англии, однако все таки уступил чемпионство "Манчестер Сити".

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В статье: Арсенал (Лондон) Джейми Каррагер Александр Зинченко
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Источник:
Sky Sports

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