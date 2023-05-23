Каррагер: Зинченко сыграл огромную роль в успехе Арсенала
Даже несмотря на последние неудачи
Goal
Легендарный экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что несмотря на последние неудачи, украинец Александр Зинченко провел отличный сезон в составе "
"Я действительно считаю, что в последнее время вместе с "Арсеналом" Зинченко сдал в игре в обороне. Но я не могу забыть январь и февраль, когда "Арсенал" был в отличной форме, и Зинченко брал на себя огромную ответственность, занимая позицию в полузащите, особенно в матчах, в которых они забивали в конце.
По моему мнению, Зинченко сыграл огромную роль в успехе "Арсенала". Также я считаю, что он и Габриэл Жезус значительно подняли общий уровень команды", - сказал Каррагер.
Напомним, что "Арсенал" долгое время лидировал в чемпионате Англии, однако все таки уступил чемпионство "Манчестер Сити".
Популярное сейчас
- Остап Маркевич уволен из польской Радуни, он может продолжить карьеру в Украине
- УПЛ выбрала полноправного президента
- Российские добровольцы постят фото из Белгородской области. У Путина заявили о "глубоком беспокойстве"
- Малиновский отметился дебютным ассистом в футболке Марселя. ВИДЕО
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Новости по теме
- 19:36 Украинские Каррагер - об ошибке Зинченко: На кону чемпионский титул, а он как будто на тренировке
- 19:53 Украинские Вацко: Коллина когда-то сказал Леоненко: В 90-х ты был сильным футболистом, но в своем развитии ты там и остался
- 13:25 Зарубежные Возвращение АПЛ: шансы Арсенала на титул, дилемма Мудрика, риски Ливерпуля и Челси