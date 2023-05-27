Аль-Айн Реброва и Ярмоленко сегодня проведет последний матч в сезоне
Этот поединок для обоих может стать последним в ОАЭ
Фото: twitter.com/alainfcae / Автор невідомий
В финальном матче Кубка лиги Объединенных Арабских Эмиратов встретятся "Аль-Айн" и "Аль-Шарджа". Этот поединок закроет сезон в турнирах ОАЭ.
В полуфинальном противостоянии "Аль-Айн" по сумме двух матчей прошел "Аль-Наср" (4:1, 0:1). Один из голов был на счету Андрея Ярмоленко.
Для подопечных Реброва этот финал станет третьим в нынешнем сезоне. Ранее "Аль-Айн" уступил в матче за Суперкубок и в финале Кубка президента. Кроме этого, клуб занял второе место в чемпионате ОАЭ.
Для обоих украинцев этот матч может стать последним за "Аль-Айн", ведь их контракты доходят до конца в июне 2023 года.
Поединок начнется в 18.30.
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