Ребров не включил Ярмоленко в заявку Аль-Айна на финал Кубка лиги ОАЭ
Причина неизвестна
Фото: facebook.com/alainfcae
Сегодня, 27 мая, "Аль-Айн" сыграет в финальном поединке Кубка лиги ОАЭ против "Аль-Шарджи". Начало встречи – 18:30.
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров не включил в заявку Андрея Ярмоленко. Причина такого решения – неизвестна.
Украинский наставник может завоевать свой третий титул в ОАЭ. В свою очередь украинский вингер в этом сезоне во всех турнирах провел 33 матча, в которых забил 12 голов и оформил 6 ассистов.
???? Team News @alainfcae Starting XI in the Final ????#alainclub pic.twitter.com/YY7Q3QsNVv— Al Ain FC (@alainfcae_en) May 27, 2023
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