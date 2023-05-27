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Ребров не включил Ярмоленко в заявку Аль-Айна на финал Кубка лиги ОАЭ

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Причина неизвестна

Ребров не включил Ярмоленко в заявку Аль-Айна на финал Кубка лиги ОАЭ

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Сегодня, 27 мая, "Аль-Айн" сыграет в финальном поединке Кубка лиги ОАЭ против "Аль-Шарджи". Начало встречи – 18:30.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров не включил в заявку Андрея Ярмоленко. Причина такого решения – неизвестна.

Украинский наставник может завоевать свой третий титул в ОАЭ. В свою очередь украинский вингер в этом сезоне во всех турнирах провел 33 матча, в которых забил 12 голов и оформил 6 ассистов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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