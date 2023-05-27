Без Ярмоленко. Аль-Айн Реброва проиграл в финале Кубка лиги ОАЭ
Мог быть 3-й трофей для украинского наставника в Эмиратах
Фото: twitter.com/alainfcae / Автор невідомий
Сегодня, 27 мая, состоялся финал Кубка лиги ОАЭ. "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва проиграл "Аль-Шардже" – со счетом 1:2.
Команда под руководством украинского наставника первой открыла счет во встрече - на 30-й минуте. Однако после этого подопечные Сергея Станиславовича дважды пропустили в компенсированное до первого тайма время.
Этот трофей мог стать 3-м для Реброва в ОАЭ.
Андрей Ярмоленко не участвовал в этой игре - вингер даже не попал в заявку "Аль-Айна". Причина такого решения – неизвестна.
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