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Без Ярмоленко. Аль-Айн Реброва проиграл в финале Кубка лиги ОАЭ

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Мог быть 3-й трофей для украинского наставника в Эмиратах

Без Ярмоленко. Аль-Айн Реброва проиграл в финале Кубка лиги ОАЭ

Фото: twitter.com/alainfcae / Автор невідомий

Новина українською

Сегодня, 27 мая, состоялся финал Кубка лиги ОАЭ. "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва проиграл "Аль-Шардже" – со счетом 1:2.

Команда под руководством украинского наставника первой открыла счет во встрече - на 30-й минуте. Однако после этого подопечные Сергея Станиславовича дважды пропустили в компенсированное до первого тайма время.

Этот трофей мог стать 3-м для Реброва в ОАЭ.

Андрей Ярмоленко не участвовал в этой игре - вингер даже не попал в заявку "Аль-Айна". Причина такого решения – неизвестна.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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