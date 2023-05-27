Без Ярмоленко. Аль-Айн Реброва проиграл в финале Кубка лиги ОАЭ

Сегодня, 27 мая, состоялся финал Кубка лиги ОАЭ. "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва проиграл "Аль-Шардже" – со счетом 1:2.

Команда под руководством украинского наставника первой открыла счет во встрече - на 30-й минуте. Однако после этого подопечные Сергея Станиславовича дважды пропустили в компенсированное до первого тайма время.

Этот трофей мог стать 3-м для Реброва в ОАЭ.

Андрей Ярмоленко не участвовал в этой игре - вингер даже не попал в заявку "Аль-Айна". Причина такого решения – неизвестна.