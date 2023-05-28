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Забарный выйдет против Эвертона в старте, Миколенко не попал в заявку

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Зинченко также вне заявки "Арсенала" на игру против "Вулвз"

Забарный выйдет против Эвертона в старте, Миколенко не попал в заявку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 28 мая пройдут матчи заключительного тура АПЛ сезона 2022/23.

В одном из поединков "Эвертон" на своем поле примет "Борнмут". Если "вишневые" уже решили свою задачу, то "ириски" продолжают борьбу за выживание. В стартовом составе гостей на эту игру выйдет Илья Забарный. Относительно другого украинца в составе хозяев поля Виталий Миколенко не попал в заявку на этот матч.

В параллельном матче лондонский "Арсенал" сыграет на "Эмирейтс" против "Вулвергемптона". Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку на эту встречу.

Оба поединка начнутся в 18:30.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный
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