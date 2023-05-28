Забарный выйдет против Эвертона в старте, Миколенко не попал в заявку
Зинченко также вне заявки "Арсенала" на игру против "Вулвз"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 мая пройдут матчи заключительного тура АПЛ сезона 2022/23.
В одном из поединков "Эвертон" на своем поле примет "Борнмут". Если "вишневые" уже решили свою задачу, то "ириски" продолжают борьбу за выживание. В стартовом составе гостей на эту игру выйдет Илья Забарный. Относительно другого украинца в составе хозяев поля Виталий Миколенко не попал в заявку на этот матч.
В параллельном матче лондонский "Арсенал" сыграет на "Эмирейтс" против "Вулвергемптона". Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку на эту встречу.
Оба поединка начнутся в 18:30.
Популярное сейчас
- Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 29-го тура УПЛ
- Ребров поблагодарил Аль-Айну за два сезона работы и опубликовал фото команды с украинским флагом
- Карпаты остались в Первой лиге, Ребров - свободный, провал Боруссии. Главные новости за 27 мая
- В том числе Громов и Кулач. Минспорта опубликовало список спортсменов, которые не вернулись в Украину
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО