Забарный выйдет против Эвертона в старте, Миколенко не попал в заявку

Сегодня, 28 мая пройдут матчи заключительного тура АПЛ сезона 2022/23.

В одном из поединков "Эвертон" на своем поле примет "Борнмут". Если "вишневые" уже решили свою задачу, то "ириски" продолжают борьбу за выживание. В стартовом составе гостей на эту игру выйдет Илья Забарный. Относительно другого украинца в составе хозяев поля Виталий Миколенко не попал в заявку на этот матч.

В параллельном матче лондонский "Арсенал" сыграет на "Эмирейтс" против "Вулвергемптона". Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку на эту встречу.

Оба поединка начнутся в 18:30.