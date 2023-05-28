Цыганков отыграл все 90 минут, сделал 2 ключевые передачи и 47 касаний мяча

В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле проиграла "Бетису" - со счетом 1:2.

Вингер хозяев поля Виктор Цыганков вышел на эту встречу в стартовом составе. В результате 25-летний украинец провел на поле все 90 минут. Аналитический портал Sofa Score оценил игру Виктора в этом матче в 6,6 балла.

В этом сезоне чемпионата Испании украинский полузащитник принял участие в 17 встречах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 голевых передач.

Статистика Цыганкова в матче против "Бетиса":