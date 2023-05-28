Цыганков отыграл все 90 минут, сделал 2 ключевые передачи и 47 касаний мяча
Статистика Виктора в домашней игре против "Бетиса"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги "Жирона"
Вингер хозяев поля Виктор Цыганков вышел на эту встречу в стартовом составе. В результате 25-летний украинец провел на поле все 90 минут. Аналитический портал Sofa Score оценил игру Виктора в этом матче в 6,6 балла.
В этом сезоне чемпионата Испании украинский полузащитник принял участие в 17 встречах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 голевых передач.
Статистика Цыганкова в матче против "Бетиса":
- Сыграно минут: 90'
- Голы: 0
- Голевые передачи: 0
- Ожидаемые ассисты (xA): 0.15
- Касания мяча: 47
- Точные передачи: 25/32 (78%)
- Ключевые передачи: 2
- Навесы (точные): 8 (2)
- Длинные передачи (точные): 1 (1)
- Удары в створ ворот: 0
- Удары мимо ворот: 0
- Попытки дриблинга (успешные): 3 (1)
- Борьба за позицию (победа): 6 (3)
- Потери мяча: 16
- Заработано фолов: 1
- Отбор мяча: 1
- Обыгран с дриблинга: 1
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