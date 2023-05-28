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Цыганков отыграл все 90 минут, сделал 2 ключевые передачи и 47 касаний мяча

Наши за границей
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Статистика Виктора в домашней игре против "Бетиса"

Цыганков отыграл все 90 минут, сделал 2 ключевые передачи и 47 касаний мяча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле проиграла "Бетису" - со счетом 1:2.

Вингер хозяев поля Виктор Цыганков вышел на эту встречу в стартовом составе. В результате 25-летний украинец провел на поле все 90 минут. Аналитический портал Sofa Score оценил игру Виктора в этом матче в 6,6 балла.

В этом сезоне чемпионата Испании украинский полузащитник принял участие в 17 встречах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 голевых передач.

Статистика Цыганкова в матче против "Бетиса":

  • Сыграно минут: 90'
  • Голы: 0
  • Голевые передачи: 0
  • Ожидаемые ассисты (xA): 0.15
  • Касания мяча: 47
  • Точные передачи: 25/32 (78%)
  • Ключевые передачи: 2
  • Навесы (точные): 8 (2)
  • Длинные передачи (точные): 1 (1)
  • Удары в створ ворот: 0
  • Удары мимо ворот: 0
  • Попытки дриблинга (успешные): 3 (1)
  • Борьба за позицию (победа): 6 (3)
  • Потери мяча: 16
  • Заработано фолов: 1
  • Отбор мяча: 1
  • Обыгран с дриблинга: 1
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В статье: Севилья Бетис (Севилья) Виктор Цыганков
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