Официально: Громов покинул кипрский АЕК
Стороны досрочно прекратили сотрудничество
фото из свободных источников
33-летний украинский форвард Артем Громов покидает АЕК. Об этом сообщает пресс-служба кипрского клуба.
Вероятно, речь идет о двустороннем расторжении контракта, так как ранее сообщалось, что соглашение игрока с клубом рассчитано еще на один сезон.
Также, кроме украинца, стан команды покинет еще шесть футболистов.
Напомним, что Громов перешел в АЕК в январе нынешнего года на правах свободного агента. В текущем сезоне провел 12 матчей (311 минут), в которых результативными действиями не отличался.
Также отметим, что ранее Громов попал в список спортсменов, которые не вернулись в Украину после выезда за границу во время полномасштабной войны с Россией, опубликованный Министерством молодежи и спорта.
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