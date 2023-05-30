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Официально: Громов покинул кипрский АЕК

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Стороны досрочно прекратили сотрудничество

Официально: Громов покинул кипрский АЕК

фото из свободных источников

Новина українською

33-летний украинский форвард Артем Громов покидает АЕК. Об этом сообщает пресс-служба кипрского клуба.

Вероятно, речь идет о двустороннем расторжении контракта, так как ранее сообщалось, что соглашение игрока с клубом рассчитано еще на один сезон.

Также, кроме украинца, стан команды покинет еще шесть футболистов.

Напомним, что Громов перешел в АЕК в январе нынешнего года на правах свободного агента. В текущем сезоне провел 12 матчей (311 минут), в которых результативными действиями не отличался.

Читайте такжеВ том числе Громов и Кулач. Минспорта опубликовало список спортсменов, которые не вернулись в Украину

Также отметим, что ранее Громов попал в список спортсменов, которые не вернулись в Украину после выезда за границу во время полномасштабной войны с Россией, опубликованный Министерством молодежи и спорта.

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В статье: Артем Громов АЕК (Ларнака)
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Источник:
АЕК Ларнака

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