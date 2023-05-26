В том числе Громов и Кулач. Минспорта опубликовало список спортсменов, которые не вернулись в Украину
Всего в списке 236 спортсменов из разных видов спорта
Суспільне Львів
Министерство молодежи и спорта Украины на своем сайте опубликовало список спортсменов, которые выехали за границу по специальному разрешению, но не вернулисья после окончания спортивного мероприятия.
В список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины, попали 236 человек.
В частности, в список попали футболисты Артем Громов (АЕК Ларнака) и Владислав Кулач ("Зиря"), хоккеист Филипп Пангелов-Юлдашев, баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец, киберспортсмен Виктор Оруджев (sdy, капитан команды по CS:GO Monte) и фигурист Андрей Кокура.
Отметим, что среди нарушителей нет трех украинских футболистов, которые зимой 2023 года оформили трансферы в европейские клубы: Михаила Мудрика, который перешел в "Челси", Виктора Цыганкова, который стал игроком "Жироны" и Ильи Забарного, который перешел в "Борнмут".
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