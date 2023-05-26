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В том числе Громов и Кулач. Минспорта опубликовало список спортсменов, которые не вернулись в Украину

Наши за границей
(1 голосов)

Всего в списке 236 спортсменов из разных видов спорта

В том числе Громов и Кулач. Минспорта опубликовало список спортсменов, которые не вернулись в Украину

Суспільне Львів

Новина українською

Министерство молодежи и спорта Украины на своем сайте опубликовало список спортсменов, которые выехали за границу по специальному разрешению, но не вернулисья после окончания спортивного мероприятия.

В список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины, попали 236 человек.

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В частности, в список попали футболисты Артем Громов (АЕК Ларнака) и Владислав Кулач ("Зиря"), хоккеист Филипп Пангелов-Юлдашев, баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец, киберспортсмен Виктор Оруджев (sdy, капитан команды по CS:GO Monte) и фигурист Андрей Кокура.

Отметим, что среди нарушителей нет трех украинских футболистов, которые зимой 2023 года оформили трансферы в европейские клубы: Михаила Мудрика, который перешел в "Челси", Виктора Цыганкова, который стал игроком "Жироны" и Ильи Забарного, который перешел в "Борнмут".

В том числе Громов и Кулач. Минспорта опубликовало список спортсменов, которые не вернулись в Украину - изображение 1В том числе Громов и Кулач. Минспорта опубликовало список спортсменов, которые не вернулись в Украину - изображение 2В том числе Громов и Кулач. Минспорта опубликовало список спортсменов, которые не вернулись в Украину - изображение 3В том числе Громов и Кулач. Минспорта опубликовало список спортсменов, которые не вернулись в Украину - изображение 4В том числе Громов и Кулач. Минспорта опубликовало список спортсменов, которые не вернулись в Украину - изображение 5
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В статье: Артем Громов Владислав Кулач война с россией
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Источник:
Мінмолодьспорту

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Комментарии (1)
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OctoberFest (Голая Пристань)
26.05.2023 в 18:30
Так у Громова, Кулача і Оруджева турніри лише на вихідних закінчилися. Й у Оруджева вже новий стартував. Гутцайт хотів, щоб вони вже на наступний день до нього на уклін прийшли?
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