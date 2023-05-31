Украинский форвард Тащи подписал новый контракт с немецким клубом
Еще на один сезон
Фото: fc-erzgebirge.de
Украинский форвард Борис Тащи продолжит выступления в Германии. 29-летний футболист продлил контракт с "Эрцгебирге", сообщает клубная пресс-служба.
Новое соглашение нападающего будет действовать до 30 июня 2024 года.
Тащи присоединился к "Эрцгебирге" летом 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей за немецкий клуб, в которых отметился шестью забитыми мячами и сделал 3 результативные передачи.
В течение карьеры Борис также поиграл за "Черноморец", "Говерлу", московское "Динамо", "Штутгарт", чешскую "Зброевку", "Дуйсбург", "Санкт-Паули" и "Пхохан Стилерз".
В сезоне-2022/23 "Эрцгебирге" финишировал на 14-м месте в третьем по силе дивизионе чемпионата Германии.
Boris #Tashchy bleibt den #Veilchen treu!????⚒— FC Erzgebirge Aue (@FCErzgebirgeAue) May 31, 2023
Der 29-Jährige hat seinen bis Ende Juni 2023 laufenden Vertrag bei den Veilchen um ein weiteres Jahr verlängert.
ℹ????????https://t.co/m5Jc1b6Zx0#AUE #Kumpelverein pic.twitter.com/eEM3FxVs3l
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