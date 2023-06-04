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Цыганков в старте Жироны на матч последнего тура Ла Лиги

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Поединок против "Осасуны"

Цыганков в старте Жироны на матч последнего тура Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках заключительного тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 "Жирона" на выезде сыграет против "Осасуны". Начало встречи – 19:30.

Виктор Цыганков выйдет на поле в этом поединке с первых минут – 25-летний вингер попал в стартовый состав гостей.

Этот поединок станет 19-м для украинца в составе "Жироны". Всего за этот период Виктор записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 голевых передач.

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В статье: Осасуна (Памплона) Виктор Цыганков Жирона
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