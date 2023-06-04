Цыганков в старте Жироны на матч последнего тура Ла Лиги
Поединок против "Осасуны"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках заключительного тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 "Жирона" на выезде сыграет против "Осасуны". Начало встречи – 19:30.
Виктор Цыганков выйдет на поле в этом поединке с первых минут – 25-летний вингер попал в стартовый состав гостей.
Этот поединок станет 19-м для украинца в составе "Жироны". Всего за этот период Виктор записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 голевых передач.
L'ONZE PER FER HISTÒRIA! ❤️????#OsasunaGirona pic.twitter.com/9fx8EtcX4q— Girona FC (@GironaFC) June 4, 2023
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