Цыганков в старте Жироны на матч последнего тура Ла Лиги

В рамках заключительного тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 "Жирона" на выезде сыграет против "Осасуны". Начало встречи – 19:30.

Виктор Цыганков выйдет на поле в этом поединке с первых минут – 25-летний вингер попал в стартовый состав гостей.

Этот поединок станет 19-м для украинца в составе "Жироны". Всего за этот период Виктор записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 голевых передач.