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Украинский полузащитник вернется в Шахтер после аренды в Азербайджане

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(1 голосов)

Клуб решил не пролонгировать сделку

Украинский полузащитник вернется в Шахтер после аренды в Азербайджане

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Азербайджанский "Сабаил" объявил об уходе хавбека Максима Чеха, выступавшего за клуб на правах аренды из "Шахтера".

Стало известно, что "Сабаил" принял решение не продлевать арендное соглашение. В прошлом сезоне Чех провел за "моряков" 31 поединок, в которых забил 2 гола.

Это уже 11-й футболист "Сабаила", покинувший клуб. Ранее из команды ушли ряд игроков, среди которых украинец Петр Стасюк.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сабаил (Азербайджан) Максим Чех
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Источник:
ФК "Сабаїл"

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