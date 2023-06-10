Украинский полузащитник вернется в Шахтер после аренды в Азербайджане
Клуб решил не пролонгировать сделку
Фото: ФК Шахтер
Азербайджанский "Сабаил" объявил об уходе хавбека Максима Чеха, выступавшего за клуб на правах аренды из "Шахтера".
Стало известно, что "Сабаил" принял решение не продлевать арендное соглашение. В прошлом сезоне Чех провел за "моряков" 31 поединок, в которых забил 2 гола.
Это уже 11-й футболист "Сабаила", покинувший клуб. Ранее из команды ушли ряд игроков, среди которых украинец Петр Стасюк.
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Источник:ФК "Сабаїл"
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