Украинский полузащитник вернется в Шахтер после аренды в Азербайджане

Азербайджанский "Сабаил" объявил об уходе хавбека Максима Чеха, выступавшего за клуб на правах аренды из "Шахтера".

Стало известно, что "Сабаил" принял решение не продлевать арендное соглашение. В прошлом сезоне Чех провел за "моряков" 31 поединок, в которых забил 2 гола.

Это уже 11-й футболист "Сабаила", покинувший клуб. Ранее из команды ушли ряд игроков, среди которых украинец Петр Стасюк.