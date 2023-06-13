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Официально: Аль-Айн попрощался с Ярмоленко

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Украинец стал свободным агентом

Официально: Аль-Айн попрощался с Ярмоленко

Фото: facebook.com/alainfcae

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер Андрей Ярмоленко покидает "Аль-Айн" в статусе свободного агента. Пресс-служба клуба из ОАЭ подтверждает разрыв контракта.

Напомним, что договор игрока и клуба действовал до конца июня. Однако "Аль-Айн" объявил об уходе вингера сборной Украины досрочно.

Андрей Ярмоленко выступал за "Аль-Айн" в течение последнего года. В июле 2022 года он стал игроком коллектива из ОАЭ и за это время принял участие в 33 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

По информации СМИ, Ярмоленко должен продолжить карьеру в киевском "Динамо", за которое ранее уже выступал. Однако перед игрой со сборной Германии футболист ни подтвердил, ни опроверг эту информацию.

Кроме "Динамо" и "Аль-Айна" 33-летний Ярмоленко также выступал за дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Вест Хэм Юнайтед".

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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