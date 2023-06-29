Президент Десны заявил, что клуб намерен получить свой процент за трансфер Мудрика в Челси

Президент "Десны" Владимир Левин заявил, что черниговский клуб планирует получить свой процент за трансфер из "Шахтера" в "Челси" вингера Михаила Мудрика, когда-то выступавшего в команде на правах аренды.

Мудрик выступал в "Десне" на правах аренды из Шахтера с августа 2020 года по январь 2021 год. За полгода в Чернигове 22-летний вингер провел 11 матчей, результативными действиями не отметился.

– Получила ли "Десна" средства за трансфер Мудрика в "Челси"?

– К сожалению, на данный момент "Десна" не получила денег за трансфер Мудрика в Челси. Новая система TMS-менеджера и FIFA Clearing House SAS, которую мы проходим, доставляет нашему клубу непреодолимые трудности. Мы столкнулись со сложной верификацией и изменением требований к документам, что усложняет наши попытки получить деньги.

Однако наш клуб будет бороться до конца, чтобы доказать правомерность наших прав и получить вознаграждение за работу с игроком. Поэтому, если мы получим деньги, я сообщу об этом как о победе Украины над европейской системой документооборота.