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Президент Десны заявил, что клуб намерен получить свой процент за трансфер Мудрика в Челси

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Когда-то Мудрик провел полгода в аренде в Десне

Президент Десны заявил, что клуб намерен получить свой процент за трансфер Мудрика в Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин заявил, что черниговский клуб планирует получить свой процент за трансфер из "Шахтера" в "Челси" вингера Михаила Мудрика, когда-то выступавшего в команде на правах аренды.

Мудрик выступал в "Десне" на правах аренды из Шахтера с августа 2020 года по январь 2021 год. За полгода в Чернигове 22-летний вингер провел 11 матчей, результативными действиями не отметился.

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– Получила ли "Десна" средства за трансфер Мудрика в "Челси"?

– К сожалению, на данный момент "Десна" не получила денег за трансфер Мудрика в Челси. Новая система TMS-менеджера и FIFA Clearing House SAS, которую мы проходим, доставляет нашему клубу непреодолимые трудности. Мы столкнулись со сложной верификацией и изменением требований к документам, что усложняет наши попытки получить деньги.

Однако наш клуб будет бороться до конца, чтобы доказать правомерность наших прав и получить вознаграждение за работу с игроком. Поэтому, если мы получим деньги, я сообщу об этом как о победе Украины над европейской системой документооборота.

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В статье: Десна (Чернигов) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Суспільне

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