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Мудрика и Забарного включили в список спортсменов, не вернувшихся из-за границы

Наши за границей
(4 голосов)

Минспорта обновило список нарушителей

Мудрика и Забарного включили в список спортсменов, не вернувшихся из-за границы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство молодежи и спорта Украины обновило список спортсменов, которые выехали за границу по специальному разрешению, но не вернулись после окончания спортивного мероприятия.

В частности, в новом списке оказались двое футболистов сборной Украины - Михаил Мудрик и Илья Забарный. Оба игрока перебрались в чемпионат Англии в зимнее трансферное окно - в "Челси" и "Борнмут" соответственно.

Отметим, что среди нарушителей нет Виктора Цыганкова, который зимой стал игроком испанской "Жироны". Ранее была информация, что Цыганков выехал из Украины благодаря статусу волонтера через систему "Шлях".

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В статье: Челси (Лондон) Борнмут Михаил Мудрик Илья Забарный
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Источник:
Мінмолодьспорту

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