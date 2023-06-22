Мудрика и Забарного включили в список спортсменов, не вернувшихся из-за границы
Минспорта обновило список нарушителей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство молодежи и спорта Украины обновило список спортсменов, которые выехали за границу по специальному разрешению, но не вернулись после окончания спортивного мероприятия.
В частности, в новом списке оказались двое футболистов сборной Украины - Михаил Мудрик и Илья Забарный. Оба игрока перебрались в чемпионат Англии в зимнее трансферное окно - в "Челси" и "Борнмут" соответственно.
Отметим, что среди нарушителей нет Виктора Цыганкова, который зимой стал игроком испанской "Жироны". Ранее была информация, что Цыганков выехал из Украины благодаря статусу волонтера через систему "Шлях".
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