Мудрика и Забарного включили в список спортсменов, не вернувшихся из-за границы

Министерство молодежи и спорта Украины обновило список спортсменов, которые выехали за границу по специальному разрешению, но не вернулись после окончания спортивного мероприятия.

В частности, в новом списке оказались двое футболистов сборной Украины - Михаил Мудрик и Илья Забарный. Оба игрока перебрались в чемпионат Англии в зимнее трансферное окно - в "Челси" и "Борнмут" соответственно.

Отметим, что среди нарушителей нет Виктора Цыганкова, который зимой стал игроком испанской "Жироны". Ранее была информация, что Цыганков выехал из Украины благодаря статусу волонтера через систему "Шлях".